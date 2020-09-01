Хейні: Лопес лише в Інтернеті крутий

Боксувати з Девіном Хейні захоче той з чемпіонів дивізіону, хто першим програє свій бій.

Про це заявив сам Хейні.

"Лопес крутий тільки в інтернеті. У житті він зовсім інший. Я якось розмовляв з ним, запитував про все це. І я не відчув тієї енергії, яка виходить від нього через соцмережі.

Той, хто першим програє, той відразу ж захоче провести зі мною поєдинок. Василь Ломаченко, Раян Гарсія, Теофімо Лопес, Джервонта Девіс, хто першим програє, той раптово і захоче зі мною боксувати. У цьому я впевнений. Хто з них першим програє? Це може зробити будь-хто. Нічого в цьому такого немає. Це бокс", - сказав Хейні.