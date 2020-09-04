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Хан: Джеб – ключ до перемоги над Ломаченком

Сьогодні 18:40 785 0
Хан дав пораду Лопесу
Хан: Джеб – ключ до перемоги над Ломаченком
#Хан, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - fightnews.com.

Чемпіон IBF Теофімо Лопес 17 жовтня в Лас-Вегасі завдяки джебам може відібрати у Василя Ломаченка титули WBA, WBO і WBC Franchise.

Про це заявив боксер Амір Хан.

"Складно завдати поразки такому бійцю, як Ломаченко. Подивіться, він дуже терплячий боєць. Він любить чекати, він вичікує тебе, він змушує тебе промахуватися, а потім б'є по тобі.

Щоб побити такого бійця, потрібно вести свою гру. Він нагадує мені старих українських бійців в любителях, як вони билися проти кубинців. У нього схожий стиль - змусити тебе чекати, змусити тебе промахнутися, а потім контратакувати відмінним ударом або двома і потрясти тебе.

Як з ним битися? Джеб - це ключ в бою. Також швидкість і далека дистанція. Зберігати дальню дистанцію. З ним не можна зближуватися, бо він може досить добре застосовувати кілька комбінацій зі свого арсеналу", - зазначив Хан.

Раніше, Хейні заявив, що Лопес лише в Інтернеті крутий.

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