Чарло: Після бою з Дерев'янченком всі зрозуміють, що я найкращий у світі

Чемпіон WBC в середній вазі Джермалл Чарло у поєдинку проти українця Сергія Дерев'янченка готовий пройти всю дистанцію.

Про це заявив сам боксер.

"Після цього бою всі зрозуміють, що я найкращий у світі. Напевно, Дерев'янченко думає точно так же і про себе. Що ж, бій буде захоплюючим, я в цьому не сумніваюся. І я готовий в разі необхідності пройти всю дистанцію. А якщо він не впорається з моєї міццю, то я його фінішую.

Знаю, що тренер Дерев'янченка Андре Розьє давно мене вивчає. Але я тренувався вдома, немов божевільний. І вийшов на пік форми. У вас буде шанс побачити кращу версію Джермалла Чарло", - сказав Чарло.