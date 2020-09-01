 Ф'юрі: На місці Вайта міг опинитися кожен | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Кременчук вдома розгромив Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ
Сьогодні 21:24 657
Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»
Сьогодні 21:15 318
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Сьогодні 19:07 847 7
Усик вимагає бій проти Джошуа і націлений на чемпіонський пояс
Сьогодні 17:25 4338
Тайсон взимку перебереться до Інтернасьйонала
Сьогодні 17:10 1323
Зірка Манчестер Юнайтед та інші культові гравці, для яких Динамо стало трампліном
Сьогодні 14:02 5259
Визначилась дата матчу Динамо - АЗ
Сьогодні 12:14 2303
Козлова вийшла у друге коло US Open
Сьогодні 08:55 802
Бондаренко перемогла американку на US Open
Сьогодні 08:41 1324
Ястремська з труднощами виграла стартовий матч на US Open
Сьогодні 08:11 1288
Блоги
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:11 1475
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:07 843 7
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:49 1263 1
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:04 463
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
Вчора 07:30 7811
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
Вчора 06:58 2754
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
Вчора 04:01 1005
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом Valeriy Ruchka
30.08.2020 17:33 983
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія Valeriy Ruchka
30.08.2020 16:59 802
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
29.08.2020 16:53 5678
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:40 Хокей Кременчук - Білий Барс 5:1. Огляд матчу 49
22:33 Пряма трансляція Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 3441
22:25 Бокс Вайт: Руїс може перемогти свій діабет, але не мене 345
22:10 Теніс У відомої іспанської тенісистки виявили рак 433
22:05 Пряма трансляція Кременчук - Білий Барс: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE 138
21:58 Пряма трансляція Донбас - Дніпро: онлайн-трансляція плей-оф 172
21:55 Футбол Лідер Шахтаря може перейти до китайського клубу 1151
21:40 Футбол Смалійчук потрапив до лікарні з підозрою на коронавірус 657
21:24 Хокей Кременчук вдома розгромив Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ 657
21:15 Баскетбол Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку» 318
21:11 Блог Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала 1488
21:10 Бокс Чарло: Після бою з Дерев'янченком всі зрозуміють, що я найкращий у світі 239
20:55 Футбол Арсенал підписав захисника Лілля 1006
20:40 Футбол Ювентус погодив контракт з Суаресом 1331
20:25 Бокс Ф'юрі: На місці Вайта міг опинитися кожен 2699
20:10 Футбол Суаресу доведеться піти на зниження зарплати для переходу до Ювентуса 1488
19:55 Футбол Мартінес зацікавив керівництво Шальке 1581
19:40 Теніс Цуренко розповіла, чому вдруге поспіль знялася з US Open 1881
19:25 Футбол Волинь переглядає півзахисника Олександрії 2128
19:10 Бокс Девіс згоден вийти на бій з Ломаченком у 2022 році 3887
19:07 Блог Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні 847 7
18:55 Легка атлетика У Празі спробують встановити нові світові рекорди у напівмарафоні 2223
18:40 Бокс Дерев'янченко: Обов'язково нокаутую Чарло, якщо з'явиться шанс 4456
18:34 Навколо спорту Казино Азино777 (Azino777): обзор от money-slotiik.info 260
18:25 Футбол Стало відоме ім'я нового експерта ТК Футбол 3217 1

Ф'юрі: На місці Вайта міг опинитися кожен

Сьогодні 20:25 2699 0
Циганський король прокоментував поєдинок Повєткіна і Вайта
Ф'юрі: На місці Вайта міг опинитися кожен
#Вайт, #Ф'юрі

Джерело - IFL TV.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не насміхатися над Ділліаном Вайтом з приводу його поразки від Олександра Повєткіна.

Про це заявив сам боксер.

"Я не кажу про бійців нічого поганого, коли вони програють. Це суперважка вага. Це все, що я можу сказати. Подібне могло статися з кожним. На місці Уайта міг опинитися я або будь-який інший супертяж. Хто завгодно може впасти без свідомості. Добре, що Вайт піднявся і повернувся до сім'ї і дітей.

За останні кілька тижнів я багато чув про те, що якщо не проведу обов'язковий захист, то Уайт поб'ється за вакантний титул. Але ніхто не спілкувався зі мною з цього приводу. З якого дива я буду звільняти титул заради бою з Джошуа, який ще навіть не організований? Як то кажуть, курчат рахують восени. У боксі тобі нічого не гарантовано", - сказав Ф'юрі.

Вайт був нокаутований Повєткіним в п'ятому раунді і відсторонений від боксу майже на місяць.

Коментарі ()