Ф'юрі: На місці Вайта міг опинитися кожен

Циганський король прокоментував поєдинок Повєткіна і Вайта

Джерело - IFL TV.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не насміхатися над Ділліаном Вайтом з приводу його поразки від Олександра Повєткіна.

Про це заявив сам боксер.

"Я не кажу про бійців нічого поганого, коли вони програють. Це суперважка вага. Це все, що я можу сказати. Подібне могло статися з кожним. На місці Уайта міг опинитися я або будь-який інший супертяж. Хто завгодно може впасти без свідомості. Добре, що Вайт піднявся і повернувся до сім'ї і дітей. За останні кілька тижнів я багато чув про те, що якщо не проведу обов'язковий захист, то Уайт поб'ється за вакантний титул. Але ніхто не спілкувався зі мною з цього приводу. З якого дива я буду звільняти титул заради бою з Джошуа, який ще навіть не організований? Як то кажуть, курчат рахують восени. У боксі тобі нічого не гарантовано", - сказав Ф'юрі.

Вайт був нокаутований Повєткіним в п'ятому раунді і відсторонений від боксу майже на місяць.