Вайт відсторонений від боксу майже на місяць після бою з Повєткіним

Британцеві потрібно відновитися після важкого нокауту

Британська рада боксу (BBBofC) відсторонила суперважковаговика Ділліан Вайта на 28 днів від занять боксом після поєдинку проти Олександра Повєткіна.

Про це повідомляє пресслужба ради.

Причина відсторонення - медичні показання. Уайту потрібно відновитися після важкого нокауту.

З огляду на, наскільки небезпечним виглядав суботній нокаут, Вайт отримав відносно короткий час відсторонення, тому це повинно лише порадувати промоутера Едді Гірна, який запланував вже на листопад реванш.