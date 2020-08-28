Вайт відсторонений від боксу майже на місяць після бою з Повєткіним

Джерело - isport.ua.
Британська рада боксу (BBBofC) відсторонила суперважковаговика Ділліан Вайта на 28 днів від занять боксом після поєдинку проти Олександра Повєткіна.
Про це повідомляє пресслужба ради.
Причина відсторонення - медичні показання. Уайту потрібно відновитися після важкого нокауту.
З огляду на, наскільки небезпечним виглядав суботній нокаут, Вайт отримав відносно короткий час відсторонення, тому це повинно лише порадувати промоутера Едді Гірна, який запланував вже на листопад реванш.