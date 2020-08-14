Хейні повернеться на ринг 3 жовтня

Джерело - vringe.com.
Чемпіон WBC в легкій вазі Девіна Хейнімає провести бій 3 жовтня в США.
Промоутер чемпіона WBC в легкій вазі Едді Хірн
"Ми говоримо про Гамбоа і Фортуну. Один з них, найімовірніше, стане претендентом. Хейні вже на тій позиції, коли хоче великі бої і випробування, хоча і вийде на ринг після операції на плечі. Він сам просить нормальний бій", - сказав Гірн.
Хейні в останньому бою в жовтні 2019 року одноголосним рішенням суддів побив Альфредо Сантьяго.
Нагадаємо, Усик може отримати бій з Джошуа в 2021 році.