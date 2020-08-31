Ф'юрі кинув виклик чемпіону WWE

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не проти провести бій з Дрю Маккінтайром, якому належить титул WWE - найбільшої у світі організації професійного реслінгу.

Про це заявив сам боксер.

"У мене просто чешуться кулаки. Хочу битися, хочу змагатися. Я тренувався без зупинок. Ясна річ, що я готовий. Готовий битися з будь-ким правилам.

Якщо Вайлдер там щось тупить і не хоче виходити на реванш, то хто знає, де я проведу наступний бій. Не виключено, що забирай з Маккінтайром за титул WWE. Тим більше, що він і так вже кинув мені виклик. Так що він цілком може отримати наступним те, що просив", - сказав Ф'юрі.