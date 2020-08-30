Ломаченко вилетів на бій з Лопесом

Джерело - Чемпіон.
Чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBС і IBO в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) вилетів на бій проти володаря титулу за версією IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Василь Ломаченко з хорошим настроєм вирушив до США, де продовжить підготовку до бою з Теофімо Лопесом", - розповів Ломаченко.
Бій Ломаченко - Лопес відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі.
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@lomachenkovasiliy с хорошим настроением отправился в США, где продолжит подготовку к бою с @teofimolopez🥊
Раніше, Лопес заявив, що виб'є усе лайно з Ломаченка.