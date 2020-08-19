Лопес: Я виб'ю усе лайно з Ломаченка

Володар поясу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) намагається переконати всіх, що саме він є фаворитом бою з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Цитує американця The Ring.

"Я виб'ю все лайно з Ломаченка. Я не Лінарес. Всі це знають. Я не Педраса. Я не один з тих хлопців, яких побив Ломаченко. Вони можуть говорити, що Ломаченко номер один, а я другий. Добре, давайте подивимося це під час бою. Я не хвилююся.

У цього хлопця понад 400 боїв. У мене понад 150. Мені 23 роки. Я хочу вам сказати, що в таборі у мене часом болить тіло. Якщо я стикаюся з цим у 23 роки, то можу тільки уявити, як йому в 32 ", - сказав Лопес.