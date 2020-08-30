Повєткін: Хочу битися з Ф’юрі

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін після реваншу із Ділліаном Вайтом хоче зустрітися з Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів сам боксер.

"У контракті на бій з Вайтом була опція про реванш, тому доведеться зробити це. Повинен зосередитися на другому поєдинку з Ділліаном, але, звичайно, мені хочеться битися з Тайсоном Ф'юрі. Тайсон - топовий супертяж зараз.

Але вся моя увага і підготовка - до бою з Вайтом. Не знаю, коли буде реванш, але він точно буде, є контракт", - сказав Повєткін.