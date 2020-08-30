Рамірес: Це був приголомшливий досвід

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версіями WBC і WBO Хосе Рамірес (26-0, 17 КО) задоволений своєю перемогою над українцем Віктором Постолом (31-3, 12 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я вразив себе. Я набагато сильніший, ніж думає більшість. Просто я повинен завжди бути впевненим в собі і робити те, що у мене виходить найкраще. Думаю, протягом усього бою були невеликі коливання.

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Я давно не був на ринзі. У мене в особистому житті сталося багато всього. І цей тренувальний збір був таким довгим. Я відчував себе так, ніби був на спарингу тільки що. Думаю, я міг би спростити бій на свою користь, але ми живемо і вчимося. Це був приголомшливий досвід. Я просто щасливий, що зміг здобути перемогу", - відзначив Рамірес.