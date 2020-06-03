Український медіасервіс став офіційним транслятором боїв Top Rank

MEGOGO ексклюзивно в Україні показуватиме бої

Медіасервіс MEGOGO придбав ексклюзивні права на показ в Україні подій американської боксерської промоутерської компанії Top Rank.

Про це повідомляє прес-служба медіасервісу.

Відтепер та протягом року всі топові професійні боксерські бої будуть доступні глядачам MEGOGO.

Усі події медіасервіс збиратиме у розділі "Спорт" та на окремому інтерактивному каналі MEGOGO Ринг, запуск якого планується згодом. Глядачі зможуть переглядати, як прямі трансляції, так і події, які вже відбулись.

Цьогоріч Top Rank запланував 26 подій, серед яких бої з українськими боксерами Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком і Віктором Постолом, а також зі світовими боксерами Тайсоном Ф’юрі (Англія), Теренсом Кроуфордом (США), Наоя Іноуе (Японія) та іншими.

Вже 9 червня, у вівторок, відбудеться перший бій після тривалої перерви. У ньому зустрінуться чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO Шакур Стівенсон та пуерториканець Фелікс Карабалло.

"Взимку цього року глядачі MEGOGO змогли ексклюзивно в Україні переглянути реванш за титул чемпіона світу WBC у суперважкій вазі між Деонтеєм Вайлдером та Тайсоном Ф’юрі. Бій став одним із найрейтинговіших спортивних подій на MEGOGO. Саме тому ми вирішили запропонувати нашим користувачам ще більше професійних боксерських подій. Завдяки співпраці із Top Rank українські глядачі зможуть зручно й легально переглядати разом із усім світом найтоповіші боксерські поєдинки", – коментує Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO.

Анонси наступних подій поступово з’являтимуться у розділі Спорт на MEGOGO. Нагадаємо, спортивний контент доступний передплатникам пакетів ТБ і Кіно: Оптимальна та ТБ і Кіно: Максимальна.

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