Джошуа пообіцяв розібратися з Ф'юрі за шість раундів

Боксер зробив сміливу заяву

Джерело - Sky Sports.

Бій за всі титули в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО), який має відбутися у 2021 році, завершиться за шість раундів.

Про це заявив сам Джошуа.

"Я дуже поважаю Ф'юрі, він хороший сім'янин і боксер, але я хочу пробити йому голову.

Я можу впоратися з тиском, і я вірю, що виграю у Ф'юрі. Я швидше і краще Вайлдера.

Думаю, мені вистачить шести раундів, щоб винести Ф'юрі", - зазначив Джошуа.

Ентоні Джошуа до кінця року повинен провести бій з обов'язковим претендентом IBF Кубратом Пулєвим, а в планах Тайсона Ф'юрі третій поєдинок з Деонтеєм Вайлдером.