Ф’юрі дав вагому пораду Вайту

Ділліану Вайту після поразки від Олександра Повєткіна потрібно починати все спочатку.

Про це розповів чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Я не звинувачую Ділліана. Це бокс, тут може трапитися все, що завгодно. Безумовно, Вайт хоче проводити бої з кращими супертяжами. Але це дуже небезпечний спорт. Тут все може закінчитися за частку секунди.

Що пораджу Вайту? Він повинен зібратися і почати спочатку. Так, поразки нокаутом - важкий момент. Повєткін? Йому 40 років, але він до цих пір залишається в формі і надихає чоловіків свого віку. Бій вийшов чудовим. Я отримав від нього задоволення ", - резюмував Ф'юрі.