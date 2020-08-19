Лопес: Ломаченко вб'є своє тіло на тренуваннях

Український боксер Василь Ломаченко тренується занадто інтенсивно напередодні бою з Теофімо Лопесом.

Про це заявив американець Лопес.

"Лома може думати, що поб'є мене, а також вважати, що зробить це з легкістю, але, якщо подивитися глибше, вони надривають свої дупи на тренуваннях. Це те, про що ми з батьком говоримо, - вони перенапружують своє тіло. Я ж - ніколи.

Річард Коммі - чемпіон світу, він убив своє тіло перед боєм зі мною. Ми знаємо, що сталося (Лопес нокаутував Коммі у 2 раунді - прим.). Лома вб'є своє тіло в цьому таборі. Я вже знаю це. Подивимося, що він скаже, коли ми будемо на рингу", - зазначив Лопес.