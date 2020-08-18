Колишній суперник Ломаченка кинув виклик Кроуфорду

Між ними ціла прірва в вагових категоріях

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон WBC в напівлегкій вазі Гері Расселл-молодший хоче битися з Теренсом Кроуфордом, якому належить пояс WBO в напівсередній вазі.

Про це заявив сам боксер.

Расселла не бентежить, що заради бою з Кроуфордом йому доведеться піднятися на чотири вагові категорії.

"Я говорю реальні речі. Давай влаштуємо бій і подивимося, що станеться. Чекаємо твоєї відповіді. Якщо бій не відбудеться, то кожен шмаркач знатиме, що все це тільки лише через тебе...", - сказав Расселл.

Гері Расселл єдиної поразки в професіоналах зазнав в 2014 році в бою з Василем Ломаченком (14-1, 10 КО). У тому поєдинку на кону стояв вакантний пояс WBO в напівлегкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Пак’яо є головним кандидатом на наступний бій з Теренсом Кроуфордом.