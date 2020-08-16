Батько Лопеса: Думаю, Ломаченко налаштований прописати опцію реваншу

Володар титулів WBA / WBO / WBC Franchise Василь Ломаченко має бажання прописати в контракті на бій з Теофімо Лопесом опцію реваншу.

Про це заявив батько і тренер американця Теофімо Лопес-старший,

"Поки я не знаю, перейдемо ми після бою з Ломаченком в першу напівсередню вагу. Це рішення буде приймати мій син, він тут бос. Все залежить від нього. Я просто хочу бути поруч з ним.

Втім, він такий же, як і я. Тому мені здається, що Теофімо поб'ється з Хосе Рамірес і іншими відомими боксерами. Але спочатку треба швидше розібратися з Ломаченко.

Легко говорити про те, що моєму синові слід залишитися в легкій вазі. Але зростання не можна зупинити. Мій син продовжує рости, його тіло розвивається. Він провів в цій ваговій категорії вже сім років. Думаю, що нам пора підніматися вгору. Але якщо Теофімо захоче додатковий бій в легкому дивізіоні, то все залежить тільки від нього.

Я думаю, що Ломаченко налаштований прописати опцію реваншу. Я не знаю, як там справи з цим пунктом. Я без поняття, чи правда це, оскільки ще не бачив контракт, але мені про це говорили. Потрібно дивитися умови угоди. Я вважаю, що там буде опція реваншу. Нам не потрібні ніякі реванші", - сказав Лопес-старший.