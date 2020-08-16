Вайт: Вайлдер уникав обов'язкового претендента

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер зумисно уникає бою з тимчасовим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версією WBC Ділліаном Вайтом.

Про це заявив сам Вайт.

"У мене немає до нього ніякої поваги. Я втратив повагу до Вайлдеру через те, як він поводився в статусі чемпіона світу за версією WBC. Вайлдер уникав обов'язкового претендента і постійно виправдовувався. Навколо нього багато хайпу. Багато суперників Вайлдера перемагали його у ринзі, але він відправляв їх в нокаут.

Я говорив, що якщо хтось змусить Вайлдера задкувати, то нокаутує його. Саме це зробив Тайсон Ф'юрі. А я ж казав про це протягом 2-3 років", - зазначив Вайт.