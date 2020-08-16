 Вайт: Вайлдер уникав обов'язкового претендента | Бокс | Champion.com.ua
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Вайт: Вайлдер уникав обов'язкового претендента

Сьогодні 18:55 305 0
Тимчасовий чемпіон світу прокоментував своє відношення до ексчемпіона світу
Вайт: Вайлдер уникав обов'язкового претендента
#Вайлдер, #Вайт

Джерело - London Real.

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер  зумисно уникає бою з тимчасовим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версією WBC Ділліаном Вайтом.

Про це заявив сам Вайт.

"У мене немає до нього ніякої поваги. Я втратив повагу до Вайлдеру через те, як він поводився в статусі чемпіона світу за версією WBC. Вайлдер уникав обов'язкового претендента і постійно виправдовувався. Навколо нього багато хайпу. Багато суперників Вайлдера перемагали його у ринзі, але він відправляв їх в нокаут.

Я говорив, що якщо хтось змусить Вайлдера задкувати, то нокаутує його. Саме це зробив Тайсон Ф'юрі. А я ж казав про це протягом 2-3 років", - зазначив Вайт.

Нагадаємо, що свій наступний бій Уайт проведе вже наступної суботи проти росіянина Олександра Повєткіна.

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