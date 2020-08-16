Ломаченко: Вже хочу вийти в ринг з Лопесом

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від усіх варіантів з проміжними боями заради поєдинку з Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам українець.

"Готуюся до бою, хочу вийти в ринг проти Лопеса. Відмовилися від усіх варіантів з проміжними боями, щоб не було травм або інших проблем.

Хочеться вже битися. Я як дитина, яку залишили без іграшок. Сумую за справжніми поєдинками, вже переключаюсь в режим повної готовності", - заявив Ломаченко.