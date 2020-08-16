Ломаченко: Вже хочу вийти в ринг з Лопесом

Джерело - BoxingScene.
Український боксер Василь Ломаченко відмовився від усіх варіантів з проміжними боями заради поєдинку з Теофімо Лопесом.
Про це заявив сам українець.
"Готуюся до бою, хочу вийти в ринг проти Лопеса. Відмовилися від усіх варіантів з проміжними боями, щоб не було травм або інших проблем.
Хочеться вже битися. Я як дитина, яку залишили без іграшок. Сумую за справжніми поєдинками, вже переключаюсь в режим повної готовності", - заявив Ломаченко.
Останній раз боксер виходив у ринг рік тому, коли переміг Люка Кемпбелла.
Нагадаємо, стало відомо коли Ломаченко розпочне підготовку до бою з Лопесом.