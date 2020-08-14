Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня

Американець не взяв би ці гроші від українця

Джерело - ESPN.

Інформація про те, що український чемпіон WBA, WBO, WBС і IBO Василь Ломаченко віддав 800 тисяч доларів свого гонорару Теофімо Лопесу не відповідає дійсності.

Про це заявив сам американський боксер.

"Людям потрібно припинити сунутися в справи, в яких вони не розбираються. Люди поширюють безглузді чутки, що Ломаченко відмовився від частини гонорару, щоб наш бій відбувся. Що він віддав мені 800 тисяч доларів. Ніби віддав ці гроші з власної кишені. Це брехня. Я б цього не допустив. Питання було в тому, хто і скільки отримає", - сказав Лопес.

Нагадаємо, що бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня.

Стали відомі гонорари бійців за цей поєдинок.