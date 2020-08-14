 Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня

Сьогодні 13:33 550 0
Американець не взяв би ці гроші від українця
Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - ESPN.

Інформація про те, що український чемпіон WBA, WBO, WBС і IBO Василь Ломаченко віддав 800 тисяч доларів свого гонорару Теофімо Лопесу не відповідає дійсності.

Про це заявив сам американський боксер.

"Людям потрібно припинити сунутися в справи, в яких вони не розбираються. Люди поширюють безглузді чутки, що Ломаченко відмовився від частини гонорару, щоб наш бій відбувся. Що він віддав мені 800 тисяч доларів. Ніби віддав ці гроші з власної кишені. Це брехня.

Я б цього не допустив. Питання було в тому, хто і скільки отримає", - сказав Лопес.

Нагадаємо, що бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня.

Стали відомі гонорари бійців за цей поєдинок.

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