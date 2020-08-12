 Бій Тайсон - Джонс будет титульным | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Тайсон - Джонс будет титульным

Сьогодні 10:41 1595 0
Для бою створять спеціальний титул
Бій Тайсон - Джонс будет титульным
#Джонс, #Тайсон

Джерело - Чемпіон.

Виставковий бій ексчемпіона світу в суперважкій вазі Майка Тайсона проти колишнього чемпіона в чотирьох вагових категоріях Роя Джонса-молодшого буде титульним.

Про це повідомляє TMZ Sports.

На поточний момент відомо, що після бою, якщо він не завершиться достроково, буде оголошено рішення суддів. Також WBC, WBO, IBF або WBA поставлять на кін спеціально створений до поєдинку титул.

Нагадаємо, що поєдинок був перенесений з 12 вересня на 28 листопада, щоб провести бій з глядачами.

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