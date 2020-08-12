Бій Тайсон - Джонс будет титульным

Для бою створять спеціальний титул

Джерело - Чемпіон.

Виставковий бій ексчемпіона світу в суперважкій вазі Майка Тайсона проти колишнього чемпіона в чотирьох вагових категоріях Роя Джонса-молодшого буде титульним.

Про це повідомляє TMZ Sports.

На поточний момент відомо, що після бою, якщо він не завершиться достроково, буде оголошено рішення суддів. Також WBC, WBO, IBF або WBA поставлять на кін спеціально створений до поєдинку титул.

Нагадаємо, що поєдинок був перенесений з 12 вересня на 28 листопада, щоб провести бій з глядачами.