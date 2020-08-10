Спочатку поєдинок повинен був пройти 12 вересня

Бій двох легенд боксу Майка Тайсона і Роя Джонса відбудеться на два місяці пізніше початкової дати.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Поєдинок перенесли на 28 листопада. Можливою причиною перенесення став додатковий дохід, який отримають організатори в зв'язку з перепризначенням дати.

Виставковий бій Тайсон - Джонс спочатку повинен був відбутися 12 вересня в Каліфорнії і складатися з восьми раундів. Раніше Майк заявив, що спробує нокаутувати Роя, незважаючи на те що Атлетична комісія штату Каліфорнія попередила: жоден з боксерів-ветеранів не повинен прагнути нокаутувати суперника.