 Бій Тайсона і Джонса перенесений на 28 листопада | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Тайсона і Джонса перенесений на 28 листопада

Сьогодні 10:41 107 0
Спочатку поєдинок повинен був пройти 12 вересня
Бій Тайсона і Джонса перенесений на 28 листопада
#Джонс, #Тайсон

Джерело - sport.ua.

Бій двох легенд боксу Майка Тайсона і Роя Джонса відбудеться на два місяці пізніше початкової дати.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Поєдинок перенесли на 28 листопада. Можливою причиною перенесення став додатковий дохід, який отримають організатори в зв'язку з перепризначенням дати.

Виставковий бій Тайсон - Джонс спочатку повинен був відбутися 12 вересня в Каліфорнії і складатися з восьми раундів. Раніше Майк заявив, що спробує нокаутувати Роя, незважаючи на те що Атлетична комісія штату Каліфорнія попередила: жоден з боксерів-ветеранів не повинен прагнути нокаутувати суперника.

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