 Визначився найкращий боксер України | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар зіграє з Базелем у чвертьфіналі Ліги Європи
Вчора 23:56 1398
Інгулець - Рух: онлайн-трансляція центрального матчу Першої ліги
Сьогодні 10:48 168
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 08:30 1121
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Палермо
Сьогодні 08:10 388
Шахтар майже немає шансів на перемогу в Лізі Європи
Сьогодні 08:04 2099
Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті проти Реала, Ювентус прийме Ліон
Сьогодні 06:56 769
Визначились усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:24 2064
Базель переміг Айнтрахт і зіграє з Шахтарем у 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:49 1201
УЄФА визначила 4 країни для матчів єврокубків на нейтральному полі
Вчора 20:40 4810
Супрягою цікавляться десять клубів
Вчора 19:10 1869
Блоги
Від щура до клоуна. Захисник Шахтаря почав зустрічатися із колишньою дівчиною Супряги
Від щура до клоуна. Захисник Шахтаря почав зустрічатися із колишньою дівчиною Супряги Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:25 1540
Настав час змін! Ліщинська представила програму на вибори президента ФЛАУ
Настав час змін! Ліщинська представила програму на вибори президента ФЛАУ Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:16 556
Где заниматься боксом в Киеве
Где заниматься боксом в Киеве Дима Копий
Вчора 18:05 533
Аллегрі очолить ПСЖ, якщо Тухель не виведе клуб у фінал Ліги чемпіонів
Аллегрі очолить ПСЖ, якщо Тухель не виведе клуб у фінал Ліги чемпіонів Дима Копий
Вчора 14:18 731
Політ в історію: феноменальний гол Робіна Ван Персі
Політ в історію: феноменальний гол Робіна Ван Персі Андрій Твердохліб
Вчора 13:14 1589
Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать
Цифра дня. 53-річний футболіст встановив неймовірний рекорд, який навряд чи перевершать Андрій Твердохліб
Вчора 10:32 3028
Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера
Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера Андрій Твердохліб
Вчора 09:01 6208 1
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ Андрій Твердохліб
Вчора 08:38 7913
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
05.08.2020 22:45 801
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
05.08.2020 21:49 1974
Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву
Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву Андрій Твердохліб
05.08.2020 18:47 4831 2
Дівчина дня. Молода українська легкоатлетка Каріна Вегнер
Дівчина дня. Молода українська легкоатлетка Каріна Вегнер Андрій Твердохліб
05.08.2020 18:31 2469
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають Андрій Твердохліб
05.08.2020 17:54 1891
Шахтар - Вольфсбург: огляд першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Вольфсбург: огляд першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Андрій Твердохліб
05.08.2020 16:25 521
Супербол: результати і найкращі голи 18 туру
Супербол: результати і найкращі голи 18 туру Valeriy Ruchka
04.08.2020 21:03 278
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:14 Футбол Базель - Айнтрахт 1:0. Огляд матчу 334
10:59 Футбол Зідан: Бейл не захотів грати з Манчестер Сіті 599
10:48 Пряма трансляція Інгулець - Рух: онлайн-трансляція центрального матчу Першої ліги 168
10:46 Футбол Ексзахисник Динамо знайшов новий клуб 574
10:32 Футбол Агент: Супряга залишиться в Україні 391
10:17 Теніс Ястремська: Намагалася грати агресивно і інтенсивно 454
09:57 Хокей Ванкувер обіграв Міннесоту, камбек Колумбуса у матчі з Торонто. Результати матчів НХЛ 525
09:44 Бокс Визначився найкращий боксер України 728
09:24 Футбол Севілья - Рома 2:0. Огляд матчу 544
09:13 Футбол Фонсека: Повинен взяти на себе всю відповідальність за поразку 1152
08:56 Теніс Ястремська - Доден. Огляд матчу 596
08:41 Футбол Кадірі покинув Динамо та перейде у російський клуб 1454
08:39 Футбол Букмекери прогнозують вихід Шахтаря в півфінал Ліги Європи 4184
08:30 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 1121
08:28 Баскетбол Сакраменто із Ленем обіграв Новий Орлеан, Х'юстон переміг Лейкерс. Результати матчів НБА 269
08:25 Блог Від щура до клоуна. Захисник Шахтаря почав зустрічатися із колишньою дівчиною Супряги 1546
08:16 Блог Настав час змін! Ліщинська представила програму на вибори президента ФЛАУ 557
08:10 Теніс Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Палермо 388
08:04 Футбол Шахтар майже немає шансів на перемогу в Лізі Європи 2099
06:56 Футбол Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті проти Реала, Ювентус прийме Ліон 769
00:29 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 61570
00:24 Футбол Визначились усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи 2064
00:02 Футбол Став відомий останній чвертьфіналіст Ліги Європи 1873
6 Серпня 2020
23:56 Футбол Шахтар зіграє з Базелем у чвертьфіналі Ліги Європи 1398
23:49 Футбол Базель переміг Айнтрахт і зіграє з Шахтарем у 1/4 фіналу Ліги Європи 1201

Визначився найкращий боксер України

Сьогодні 09:44 728 0
Стали відомі лауреати від України вномінації AIBA Найкращий у боксі-2020
Визначився найкращий боксер України
#Хижняк, #Лисенко, #ФБУ

Джерело - fbu.org.ua.

Міжнародна федерація боксу (AIBA) ввела номінації Найкращий у боксі-2020 (AIBA BEST IN BOXING 2020).

Про це повідомляє ФБУ.

Федерація боксу України назвала імена усіх лауреатів нагороди Найкращий у боксі-2020 в нашій державі.

Найкращим боксером України визнано чемпіон світу, чемпіон Європи, чемпіон Європейських ігор Олександра Хижняка, а найкращою боксеркою України - Анна Лисенко.

Найкращим тренером став Олександр Хижняк-старший (особистий тренер Олександра Хижняка, заслужений тренер України)

Також було визначено найкращого молодого боксера України, який став Юрій Захарєєв (чемпіон першості Європи серед молоді), а найкращою молодою боксеркою - Марія Кривоніс (срібна призерка чемпіонату Європи серед молоді).

Нагадаємо, Хижняка обрали головою комісії атлетів AIBA.

Коментарі ()