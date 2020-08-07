Визначився найкращий боксер України

Стали відомі лауреати від України вномінації AIBA Найкращий у боксі-2020

Міжнародна федерація боксу (AIBA) ввела номінації Найкращий у боксі-2020 (AIBA BEST IN BOXING 2020).

Про це повідомляє ФБУ.

Федерація боксу України назвала імена усіх лауреатів нагороди Найкращий у боксі-2020 в нашій державі.

Найкращим боксером України визнано чемпіон світу, чемпіон Європи, чемпіон Європейських ігор Олександра Хижняка, а найкращою боксеркою України - Анна Лисенко.

Найкращим тренером став Олександр Хижняк-старший (особистий тренер Олександра Хижняка, заслужений тренер України)

Також було визначено найкращого молодого боксера України, який став Юрій Захарєєв (чемпіон першості Європи серед молоді), а найкращою молодою боксеркою - Марія Кривоніс (срібна призерка чемпіонату Європи серед молоді).

Нагадаємо, Хижняка обрали головою комісії атлетів AIBA.