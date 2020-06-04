Хижняка обрали головою комісії атлетів AIBA

Джерело - fbu.org.ua.
Український чемпіон світу Олександр Хижняк обраний головою комісії атлетів Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).
Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.
Таке рішення прийняв виконком AIBA.
Актуально: Красюк: Можемо швидко зробити Хижняка чемпіоном світу
"Маю велику честь стати членом виконавчого комітету AIBA як один із представників атлетів. Маю намір забезпечити постійне врахування інтересів боксерів у стратегічних та адміністративних процесах прийняття рішень AIBA. Я поставив ряд пріоритетних завдань для своєї нової ролі, таких як дострокове затвердження календаря AIBA на найближчі роки, включаючи систему кваліфікації до Олімпіади 2024 року. Я також вважаю важливим зробити критерії, які використовуються суддями для оцінювання раундів, прозорішими", - розповів Хижняк.