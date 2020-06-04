 Хижняка обрали головою комісії атлетів AIBA | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Сьомін може повернутися у Динамо
Сьогодні 09:53 1261 3
Претендент на посаду президента УПЛ представив свою програму
Сьогодні 16:00 353
Мотор достроково став чемпіоном України
Сьогодні 15:55 234
Лідер збірної України продовжить кар’єру в російському клубі
Сьогодні 12:57 777
Чигринський відмовляється підписувати новий контракт з АЕКом
Сьогодні 09:14 1325
Вердер - Айнтрахт 0:3. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 824
Онлайн курсы спортивного менеджмента и маркетинга
Вчора 22:34 420
Дуелунд: Сьогодні Динамо не відповідає своєму статусу
Вчора 22:25 755
Український медіасервіс став офіційним транслятором боїв Top Rank
Вчора 20:09 803
Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде
Вчора 14:14 685
Блоги
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу Valeriy Ruchka
Вчора 20:03 714
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
Вчора 20:01 8140
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
Вчора 18:29 1170
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
Вчора 17:56 1621
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса Дима Копий
Вчора 16:40 463
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 11:00 1226
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування Valeriy Ruchka
Вчора 09:41 542 1
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка Valeriy Ruchka
02.06.2020 18:16 1815
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
02.06.2020 12:33 1166
У Канаді є пиво присвячене Андрію Шевченку
У Канаді є пиво присвячене Андрію Шевченку Valeriy Ruchka
02.06.2020 11:42 882
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли Valeriy Ruchka
01.06.2020 15:41 585
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі Valeriy Ruchka
01.06.2020 15:02 882
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.06.2020 14:31 508
6 років тому у Києві відкрили музей Кличків
6 років тому у Києві відкрили музей Кличків Valeriy Ruchka
01.06.2020 13:52 683
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки"
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки" Valeriy Ruchka
01.06.2020 11:20 5085
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:41 Баскетбол У Китаї визначилися з новим терміном поновлення чемпіонату 45
17:25 Футбол Кобін: Запропонований календар - це вбивство гравців 432
17:25 Пряма трансляція Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 174
17:10 Бокс Ф'юрі: Хочу побити у цьому році кількох бомжів 488
16:55 Футбол Рауль може стати новим тренером Шальке 635
16:40 Бокс Вайт і Повєткін отримали нову дату бою 770
16:25 Футбол Кобін: Я проти того тиску, який чинить ПФЛ на наш клуб 764
16:11 Бокс Кличко підтримав політика, який хоче битися з Тайсоном 1290
16:00 Футбол Претендент на посаду президента УПЛ представив свою програму 353
15:55 Гандбол Мотор достроково став чемпіоном України 234
15:42 Футбол Реал хоче перехопити Мартінеса у Барселони 799
15:34 Блог Креатив у міжсезоння: голкіпер Крижаних Вовків тренується вдома у повній екіпіровці 225
15:30 Бокс Хижняка обрали головою комісії атлетів AIBA 1428
15:13 Футбол Манчестер Юнайтед хоче позбутися Смоллінга 1021
14:58 Футбол Шальке планує трансфер воротаря Баварії 883
14:47 Теніс В Ірпені відбудеться ще один виставковий турнір 940
14:30 Футбол У Барселоні назвали умови трансферу Обамеянга 935
14:24 Блог Дівчина дня. Найкраща фітнес-модель України, яка бере участь у чемпіонаті Європи 2121
14:16 Футбол Матч ФК Львів – Дніпро-1 перенесли у Дніпро 981
13:58 Футбол Росія не подаватиме заявку на прийняття плей-оф Ліги чемпіонів 1140
13:49 Футбол Чемпіонат України з футболу U21 можуть ліквідувати 966
13:30 Футбол Михайличенко не планує залишатися головним тренером Динамо - джерело 3289
13:16 Футбол Конкурент Зінченка повернеться у Манчестер Сіті 1317
13:16 Бокс Прокидайся вже, мала. Як тренує свою дружину український тренер з боксу 1615 3
12:57 Баскетбол Лідер збірної України продовжить кар’єру в російському клубі 777

Хижняка обрали головою комісії атлетів AIBA

Сьогодні 15:30 1428 0
Олександр Хижняк став головою AIBA
Хижняка обрали головою комісії атлетів AIBA
#Хижняк, #AIBA

Джерело - fbu.org.ua.

Український чемпіон світу Олександр Хижняк обраний головою комісії атлетів Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Таке рішення прийняв виконком AIBA.

Актуально: Красюк: Можемо швидко зробити Хижняка чемпіоном світу

"Маю велику честь стати членом виконавчого комітету AIBA як один із представників атлетів. Маю намір забезпечити постійне врахування інтересів боксерів у стратегічних та адміністративних процесах прийняття рішень AIBA. Я поставив ряд пріоритетних завдань для своєї нової ролі, таких як дострокове затвердження календаря AIBA на найближчі роки, включаючи систему кваліфікації до Олімпіади 2024 року. Я також вважаю важливим зробити критерії, які використовуються суддями для оцінювання раундів, прозорішими", - розповів Хижняк.

Коментарі ()