 Руїс проведе бій з колишнім суперником Кличка | Бокс | Champion.com.ua
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Руїс проведе бій з колишнім суперником Кличка

Сьогодні 21:40 597 0
Мексиканець повертається на ринг
Руїс проведе бій з колишнім суперником Кличка
#Чарр, #Руїс

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон WBA, WBO і IBF Енді Руїс повернеться на ринг 3 грудня, а його суперником повинен стати володар поясу WBA Regular Мануель Чарр.

Про це повідомляють організатори бою.

Нагадаємо, що Чарр проводив бій з Віталієм Кличком в Москві у вересні 2012 року.

Для Руїса бій з Чарром стане першим після двухраундового протистояння з Ентоні Джошуа. Мексиканець в червні 2019 року сенсаційно нокаутував чемпіона з Великобританії, але в реванші програв одноголосним рішенням суддів.

Чарр в останній раз виходив на ринг у листопаді 2017 року, коли за суддівськими записками пройшов Олександра Устинова.

Нагадаємо, Руїс розпочав підготовку до наступного бою.

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