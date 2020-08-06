Руїс проведе бій з колишнім суперником Кличка

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон WBA, WBO і IBF Енді Руїс повернеться на ринг 3 грудня, а його суперником повинен стати володар поясу WBA Regular Мануель Чарр.
Про це повідомляють організатори бою.
Нагадаємо, що Чарр проводив бій з Віталієм Кличком в Москві у вересні 2012 року.
Для Руїса бій з Чарром стане першим після двухраундового протистояння з Ентоні Джошуа. Мексиканець в червні 2019 року сенсаційно нокаутував чемпіона з Великобританії, але в реванші програв одноголосним рішенням суддів.
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CHARR WANTS RUIZ JR NEXT!! ~ The current WBA regular champion Manuel Charr has recently stated, he is willing to open up talks, to take on the former unified heavyweight champion @andy_destroyer13 for this year!! ~ Graphic Design by @meris.designs ~ #tysonfury #deontaywilder #floydmayweather #conormcgregor #ufc #anthonyjoshua #boxing #boxingtraining #boxingnews #boxinglife #boxingtalk #boxingfans #caneloalvarez #mexico #usa #lasvegas #boxinghype #sportbetting #espn #foxsports #dazn #skysports #eddiehearn #fightcamp #terriharper #harperjonas #uk #gym #workout #knockout
Чарр в останній раз виходив на ринг у листопаді 2017 року, коли за суддівськими записками пройшов Олександра Устинова.
Нагадаємо, Руїс розпочав підготовку до наступного бою.