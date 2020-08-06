Руїс проведе бій з колишнім суперником Кличка

Мексиканець повертається на ринг

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон WBA, WBO і IBF Енді Руїс повернеться на ринг 3 грудня, а його суперником повинен стати володар поясу WBA Regular Мануель Чарр.

Про це повідомляють організатори бою.

Нагадаємо, що Чарр проводив бій з Віталієм Кличком в Москві у вересні 2012 року.

Для Руїса бій з Чарром стане першим після двухраундового протистояння з Ентоні Джошуа. Мексиканець в червні 2019 року сенсаційно нокаутував чемпіона з Великобританії, але в реванші програв одноголосним рішенням суддів.

Чарр в останній раз виходив на ринг у листопаді 2017 року, коли за суддівськими записками пройшов Олександра Устинова.

Нагадаємо, Руїс розпочав підготовку до наступного бою.