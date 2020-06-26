 Руїс розпочав підготовку до наступного бою | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії
Сьогодні 09:39 129
Відомий актор підтримав Усика і Ломаченка: У нас улюблена забава - травити найкращих
Сьогодні 08:08 787 1
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав
Сьогодні 07:35 509
Фінал Кубка України відбудеться у Харкові
Вчора 22:10 2000
Чорноморець у більшості переміг Волинь у 20 турі Першої ліги
Вчора 21:01 1210
Боруссія підписала контракт з Меньє
Вчора 17:45 1932
Сікан: Чекаю на свій шанс у Шахтарі
Вчора 17:15 1984
16-річний герой Ворскли відмовився переходити у Шахтар
Вчора 16:12 3296 1
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Вчора 12:01 3699
Лідер збірної України заразився коронавірусом
Вчора 09:11 3658
Блоги
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:35 502
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії
ВІДЕО. Неймовірний гол з юнацького чемпіонату Ірландії Андрій Твердохліб
Вчора 20:27 880
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум Андрій Твердохліб
Вчора 12:01 3697
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців Андрій Твердохліб
Вчора 08:54 1157
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо Андрій Твердохліб
Вчора 07:34 8162
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:55 Бокс Ф'юрі назвав сміхотворний гонорар за виставковий бій з Тайсоном 190
09:40 Футбол Панков вказав головну помилку у кар'єрі Мілевського 402
09:39 Футбол Ліверпуль вперше виграв Прем'єр-лігу та став 19-разовим чемпіоном Англії 129
09:25 Бокс Руїс розпочав підготовку до наступного бою 414
09:11 Футбол Саутгемптон - Арсенал 0:2. Огляд матчу 377
08:55 Футбол Лунін допоміг Ов'єдо зіграти внічию з Фуенлабрадою 546
08:40 Футбол Челсі - Манчестер Сіті 2:1. Огляд матчу 700
08:24 Футбол Бетіс здолав Еспаньйол у 31 турі Ла-Ліги 551
08:08 Бокс Відомий актор підтримав Усика і Ломаченка: У нас улюблена забава - травити найкращих 787 1
07:35 Блог Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав 509
00:10 Футбол Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю 1976
25 Червня 2020
23:48 Бокс Беленюк: Усик та Ломаченко об'єднували Україну – від Заходу до Сходу 2167
23:30 Футбол Ястремська заступилася за Джоковича 1970
23:13 Футбол Скрипник: Шахтар абияк грати не буде 1820
22:58 Футбол Ребров: Не хочу підтверджувати або заперечувати інтерес до Шведа 1862
22:46 Футбол Зоря втратила двох гравців перед матчем із Шахтарем 1895
22:28 Футбол Ейбар обіграв Валенсію у 31 турі Ла-Ліги 1429
22:10 Футбол Фінал Кубка України відбудеться у Харкові 2000
21:56 Футбол Арсенал розібрався із Саутгемптоном, Бернлі обіграв Вотфорд. Результати 31 туру АПЛ 1487
21:40 Футбол Визначилась зарплата Вернера у Челсі 1985
21:36 Пряма трансляція Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 31 туру АПЛ. LIVE 916
21:21 Футбол Селюк: Завжди є охочі придбати Циганкова або Миколенка 2046
21:01 Футбол Чорноморець у більшості переміг Волинь у 20 турі Першої ліги 1210
20:56 Футбол Худжамов оцінив гру 16-річного голкіпера Ісенка 1937
20:33 Футбол Сабо: Нападник Ворскли нагадав мені молодого Шевченка 2314

Руїс розпочав підготовку до наступного бою

Сьогодні 09:25 414 0
Боксер проведе перший у 2020 році бій у вересні
Руїс розпочав підготовку до наступного бою
#Руїс

Джерело - iSport.ua.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBO, IBF і WBO Енді Руїс розпочав тренувальний табір в рамках підготовки до бою, який відбудеться у вересні.

Про це повідомляє BoxingScene.

Мексиканець почав тренування в Лас-Вегасі під керівництвом Хорхе Капетілльо. Тренер допоможе боксеру увійти в тренувальний ритм, після чого передасть його Едді Рейносо.

У вересні у Руїса запланований бій під керівництвом промоутерської організації Premier Boxing Champions, але суперник поки невідомий.

Мексиканець не виходив в ринг з грудня 2019 року, коли поступився свої пояси в реванші Ентоні Джошуа.

Раніше, Ф’юрі не впевнений у перемозі Джошуа над Усиком.

Коментарі ()