Руїс розпочав підготовку до наступного бою

Боксер проведе перший у 2020 році бій у вересні

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBO, IBF і WBO Енді Руїс розпочав тренувальний табір в рамках підготовки до бою, який відбудеться у вересні.

Про це повідомляє BoxingScene.

Мексиканець почав тренування в Лас-Вегасі під керівництвом Хорхе Капетілльо. Тренер допоможе боксеру увійти в тренувальний ритм, після чого передасть його Едді Рейносо.

У вересні у Руїса запланований бій під керівництвом промоутерської організації Premier Boxing Champions, але суперник поки невідомий.

Мексиканець не виходив в ринг з грудня 2019 року, коли поступився свої пояси в реванші Ентоні Джошуа.

Раніше, Ф’юрі не впевнений у перемозі Джошуа над Усиком.