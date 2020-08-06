Ломаченко впевний у бої з Лопесом

Бій за титул абсолютного чемпіона світу між Василем Ломаченком та Теофімо Лопеса не буде скасовано.

Про це розповів сам український боксер.

"Насправді, я дізнаюся про все спочатку з інтернету та від ЗМІ, а потім увечері телефоную Егісу Клімасу, щоб він підтвердив мені все це. Поки - так! 3 жовтня - це остаточна дата.

Актуально: Лопес: Бій з Ломаченком буде, йдуть переговори

Я особисто контракту не бачив. Наскільки я знаю, цей контракт вже є і начебто, цього тижня ми повинні його підписати. Але усно все узгоджено. Зараз залишається питання лише стосовно того, буде це звичайний поєдинок на ESPN або платна трансляція. Я дав свою згоду, мені без різниці, як це буде виглядати, який контракт. Я готовий на все. Яка дата? 3 жовтня? Мені підходить, давайте. У мене така позиція", - розповів Ломаченко.