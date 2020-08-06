 Ломаченко впевний у бої з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко впевний у бої з Лопесом

Сьогодні 13:28 264 0
Василь Ломаченко прокоментував бій проти Теофімо Лопеса
Ломаченко впевний у бої з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - espreso.tv.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу між Василем Ломаченком та Теофімо Лопеса не буде скасовано.

Про це розповів сам український боксер.

"Насправді, я дізнаюся про все спочатку з інтернету та від ЗМІ, а потім увечері телефоную Егісу Клімасу, щоб він підтвердив мені все це. Поки - так! 3 жовтня - це остаточна дата.

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Я особисто контракту не бачив. Наскільки я знаю, цей контракт вже є і начебто, цього тижня ми повинні його підписати. Але усно все узгоджено. Зараз залишається питання лише стосовно того, буде це звичайний поєдинок на ESPN або платна трансляція. Я дав свою згоду, мені без різниці, як це буде виглядати, який контракт. Я готовий на все. Яка дата? 3 жовтня? Мені підходить, давайте. У мене така позиція", - розповів Ломаченко.

Раніше повідомлялося, хто може стати суперником Ломаченка, якщо американець відмовиться від бою.

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