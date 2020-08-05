Промоутер: Кличко досі прагне помститися Ф'юрі

Володимир Кличко може повернутися на ринг заради реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів колишній промоутер українського боксера Том Леффлер.

Актуально: 24 роки тому Володимир Кличко виграв золото Олімпійських ігор

"Я думаю, що Кличко хоче знову вийти в ринг з Тайсоном Ф'юрі. Він був розчарований тим, як пройшов їх бій. Результат здивував всіх нас, але треба віддати Ф'юрі належне. У протистоянні з Вайлдером він довів, що його успіх не був випадковим. Тайсон зробив те, що нікому не вдавалося протягом 10 років. Він приїхав до Німеччини і переміг Кличка, так що я віддаю йому належне. На мій погляд, в той вечір Володимир багато міг зробити по-іншому. Я вважаю, що він хотів би ще раз побитися з Ф'юрі", - сказав Леффлер.