Гірн назвав причину повернення легендарного Тайсона на ринг

Джерело - talkSPORT.
Легендарний колишній чемпіон світу Майк Тайсон повернеться на ринг у 54 роки зовсім не заради того, щоб показати хороший бокс.
Про це заявив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.
"Я в юності дивився, як виступав Тайсон. Завжди сумно бачити, як хлопець за 50 хоче повернутися заради грошей. Давайте скажемо прямо: Майк повертається не через бокс, а заради грошей.
Ви думаєте, що він заробив достатньо в своїй кар'єрі. Але у нього також є повага і право робити, що хоче. Я точно не збираюся йому суперечити. Але я не хочу бачити виставковий бій.
Якщо ви виходите в ринг - робіть це правильно. Я не хочу платити за те, що вони танцюють, базікають в центрі рингу", - сказав Гірн.
Поєдинок Тайсона проти Роя Джонса запланований на 12 вересня і пройде в Лос-Анджелесі.
Раніше, Джонс відреагував на бій з Тайсоном.