Гірн назвав причину повернення легендарного Тайсона на ринг

Легендарний колишній чемпіон світу Майк Тайсон повернеться на ринг у 54 роки зовсім не заради того, щоб показати хороший бокс.

Про це заявив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Я в юності дивився, як виступав Тайсон. Завжди сумно бачити, як хлопець за 50 хоче повернутися заради грошей. Давайте скажемо прямо: Майк повертається не через бокс, а заради грошей.

Ви думаєте, що він заробив достатньо в своїй кар'єрі. Але у нього також є повага і право робити, що хоче. Я точно не збираюся йому суперечити. Але я не хочу бачити виставковий бій.

Якщо ви виходите в ринг - робіть це правильно. Я не хочу платити за те, що вони танцюють, базікають в центрі рингу", - сказав Гірн.