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Гірн назвав причину повернення легендарного Тайсона на ринг

Сьогодні 14:55 1672 0
Промоутер вважає, що бокс не особливо цікавить легенду
Гірн назвав причину повернення легендарного Тайсона на ринг
#Гірн, #Тайсон

Джерело - talkSPORT.

Легендарний колишній чемпіон світу Майк Тайсон повернеться на ринг у 54 роки зовсім не заради того, щоб показати хороший бокс. 

Про це заявив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Я в юності дивився, як виступав Тайсон. Завжди сумно бачити, як хлопець за 50 хоче повернутися заради грошей. Давайте скажемо прямо: Майк повертається не через бокс, а заради грошей.

Ви думаєте, що він заробив достатньо в своїй кар'єрі. Але у нього також є повага і право робити, що хоче. Я точно не збираюся йому суперечити. Але я не хочу бачити виставковий бій.

Якщо ви виходите в ринг - робіть це правильно. Я не хочу платити за те, що вони танцюють, базікають в центрі рингу", - сказав Гірн.

Поєдинок Тайсона проти Роя Джонса запланований на 12 вересня і пройде в Лос-Анджелесі.

Раніше, Джонс відреагував на бій з Тайсоном.

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