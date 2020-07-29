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Визначилась дата бою Ломаченко - Лопес

Сьогодні 16:13 716 0
Боб Арум прокоментував бій Ломаченко - Лопес
Визначилась дата бою Ломаченко - Лопес
#Ломаченко, #Лопес, #Арум

Джерело - sport.ua.

Бій Василь Ломаченко - Теофімо Лопес має відбутися 3 жовтня, незабаром буде зроблено офіційне оголошення.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

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"Бій Ломаченко - Лопес за 4 пояси легкої ваги пройде 3-го жовтня. Залишилися деталі, ми ведемо переговори і все йде добре. Скоро все узгодимо", - впевнений Арум.

При цьому промоутер не сказав, чи відбудеться бій з уболівальниками на трибунах.

Нагадаємо, Ломаченка названо найкращим боксером світу у легкій вазі.

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