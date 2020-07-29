Ломаченка названо найкращим боксером світу у легкій вазі

Boxingtalk визнало українського боксера першим номером в списку найкращих

Чемпіон WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко визнаний найкращим у світі у своєму дивізіоні.

Про це повідомляє Boxingtalk.

Варто також відзначити, що на 35-е місце видання розмістили ще одного українця Дениса Берінчика.

ТОП-10 рейтингу легковаговиків за версією Boxingtalk:

1. Василь Ломаченко

2. Теофімо Лопес

3. Джервонта Девіс

4. Девін Хейні

5. Хав'єр Фортуна

6. Хорхе Лінарес

7. Річард Ком

8. Люк Кемпбелл

9. Еммануель Тагое

10. Лі Селбі

...

35. Денис Берінчик

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко погодився з усіма умовами на бій з Лопесом.