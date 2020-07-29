Бій Хейні - Гамбоа може відбутися 26 вересня

Менеджер - про очікування бою його підопічного

Джерело - BoxingScene.

Бій Юріоркіса Гамбоа з чемпіоном світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні може відбутися 26 вересня.

Про це заявив менеджер Гамбоа Джессі Родрігес.

"Юрі дуже чекає цього бою. Він зараз здоровий і відчуває себе оновленим. Чекаємо, коли нам відправлять контракт, але основні питання вже вирішені. Сподіваємося, незабаром всі зусилля матеріалізуються в бій. Бій може відбутися 26 вересня", - сказав Родрігес.

Останній бій 38-річний Гамбоа провів в грудні минулого року, програвши Джервонті Девісу.

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко погодився з усіма умовами на бій з Лопесом.