Бій Хейні - Гамбоа може відбутися 26 вересня

Джерело - BoxingScene.
Бій Юріоркіса Гамбоа з чемпіоном світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні може відбутися 26 вересня.
Про це заявив менеджер Гамбоа Джессі Родрігес.
"Юрі дуже чекає цього бою. Він зараз здоровий і відчуває себе оновленим. Чекаємо, коли нам відправлять контракт, але основні питання вже вирішені. Сподіваємося, незабаром всі зусилля матеріалізуються в бій. Бій може відбутися 26 вересня", - сказав Родрігес.
Останній бій 38-річний Гамбоа провів в грудні минулого року, програвши Джервонті Девісу.
Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.
Нагадаємо, Ломаченко погодився з усіма умовами на бій з Лопесом.