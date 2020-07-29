Девіс: Майже нокаутував Редкача у кожному раунді

Регулярний чемпіон світу WBA в легкій вазі Джервонта Девіс впевнено провів спаринг з Іваном Редкачом.

Про це заявив сам боксер.

"Не знаю, що відбувається з Редкачом. Довелося вибачитися перед Елом Хеймоном, що я так сильно побив Івана. Там, звідки я, виходять з рингу, коли когось так б'ють.

Я майже нокаутував Редкача в кожному раунді. Тому як тільки ви розумієте, що ваш суперник нічого не може вам зробити - покидайте ринг.

Не думав, що Редкач - один Лео Санта Круса. Ми повинні були провести спаринг після бою з Лео. Але йому потрібно скинути вагу. Йому не потрібно боксувати в першій напівсередній або напівсередній. Так, легкий - для нього", - сказав Девіс.