 Девіс: Майже нокаутував Редкача у кожному раунді | Бокс | Champion.com.ua
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Девіс: Майже нокаутував Редкача у кожному раунді

Сьогодні 12:41 2038 0
Боксер згадав спаринг з українцем
Девіс: Майже нокаутував Редкача у кожному раунді
#Девіс, #Редкач

Джерело - boxingnews24.com.

Регулярний чемпіон світу WBA в легкій вазі Джервонта Девіс впевнено провів спаринг з Іваном Редкачом.

Про це заявив сам боксер.

"Не знаю, що відбувається з Редкачом. Довелося вибачитися перед Елом Хеймоном, що я так сильно побив Івана. Там, звідки я, виходять з рингу, коли когось так б'ють.

Я майже нокаутував Редкача в кожному раунді. Тому як тільки ви розумієте, що ваш суперник нічого не може вам зробити - покидайте ринг.

Не думав, що Редкач - один Лео Санта Круса. Ми повинні були провести спаринг після бою з Лео. Але йому потрібно скинути вагу. Йому не потрібно боксувати в першій напівсередній або напівсередній. Так, легкий - для нього", - сказав Девіс.

Раніше, Редкач назвав свого потенційного суперника.

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