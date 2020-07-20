 Редкач назвав свого потенційного суперника | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач назвав свого потенційного суперника

Сьогодні 22:25 1073 0
Українець може отримати поєдинок до кінця року
Редкач назвав свого потенційного суперника
#Портер, #Редкач

Джерело - Behind The Gloves.

Український боксер Іван Редкач може зустрітися в рингу з колишнім чемпіоном світу в тому ж дивізіоні Шоном Портером.

Про це заявив сам боксер.

"Моя головна мета - бути в хорошій формі. Прокачувати тіло, організм. У мене ще новий тренер - Джек Мозлі, ми намагаємося набрати кращу форму.

До кінця року, може бути, вийти домовитися про поєдинок з Шоном Портером. Це для мене неймовірно важливий бій, для нас обох.

Коли хочу повернутися в ринг? У листопаді або грудні. Це хороше час", - розповів Редкач.

Раніше, Редкач викликав на бій Бронера.

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