Редкач назвав свого потенційного суперника

Українець може отримати поєдинок до кінця року

Джерело - Behind The Gloves.

Український боксер Іван Редкач може зустрітися в рингу з колишнім чемпіоном світу в тому ж дивізіоні Шоном Портером.

Про це заявив сам боксер.

"Моя головна мета - бути в хорошій формі. Прокачувати тіло, організм. У мене ще новий тренер - Джек Мозлі, ми намагаємося набрати кращу форму. До кінця року, може бути, вийти домовитися про поєдинок з Шоном Портером. Це для мене неймовірно важливий бій, для нас обох. Коли хочу повернутися в ринг? У листопаді або грудні. Це хороше час", - розповів Редкач.

Раніше, Редкач викликав на бій Бронера.