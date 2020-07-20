Редкач назвав свого потенційного суперника

Джерело - Behind The Gloves.
Український боксер Іван Редкач може зустрітися в рингу з колишнім чемпіоном світу в тому ж дивізіоні Шоном Портером.
Про це заявив сам боксер.
"Моя головна мета - бути в хорошій формі. Прокачувати тіло, організм. У мене ще новий тренер - Джек Мозлі, ми намагаємося набрати кращу форму.
До кінця року, може бути, вийти домовитися про поєдинок з Шоном Портером. Це для мене неймовірно важливий бій, для нас обох.
Коли хочу повернутися в ринг? У листопаді або грудні. Це хороше час", - розповів Редкач.
Раніше, Редкач викликав на бій Бронера.