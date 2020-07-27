Вайт відмовився битися із Джошуа

Ділліан Вайт відмовився у квітня 2019 року битися з Ентоні Джошуа за пояси IBF, WBO, WBA.

Про це розповів сам англійський боксер.

"Я пропонував бій Вайту в квітні минулого року. Він не хотів. Ділліан адже говорить, що хоче стати чемпіоном, я дав йому можливість. Вайт сказав, що хоче боксувати за WBC, а я йому: "Добре, давай будемо воювати за IBF, WBO, WBA".

Сказав йому: "Давай, я і ти, квітень, все вирішимо". Він відповів: "Ні". Мені подобається Вайт як боєць. Вболіваю за деяких його суперників, наприклад, був за Чісору в їх бою. Хотів би побачити Ділліана на підлозі рингу.

Я не слухаю, що говорить Вайт. Він завжди намагався заплямувати моє ім'я. Не дуже поважаю таких хлопців. Тримаюся на відстані від подібних ", - сказав Джошуа.