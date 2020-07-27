Вайт відмовився битися із Джошуа

Джерело - tribuna.com.
Ділліан Вайт відмовився у квітня 2019 року битися з Ентоні Джошуа за пояси IBF, WBO, WBA.
Про це розповів сам англійський боксер.
"Я пропонував бій Вайту в квітні минулого року. Він не хотів. Ділліан адже говорить, що хоче стати чемпіоном, я дав йому можливість. Вайт сказав, що хоче боксувати за WBC, а я йому: "Добре, давай будемо воювати за IBF, WBO, WBA".
Сказав йому: "Давай, я і ти, квітень, все вирішимо". Він відповів: "Ні". Мені подобається Вайт як боєць. Вболіваю за деяких його суперників, наприклад, був за Чісору в їх бою. Хотів би побачити Ділліана на підлозі рингу.
Я не слухаю, що говорить Вайт. Він завжди намагався заплямувати моє ім'я. Не дуже поважаю таких хлопців. Тримаюся на відстані від подібних ", - сказав Джошуа.
Відзначимо, що у грудні 2015 року Джошуа переміг Вайта технічним нокаутом в 7-му раунді. В аматорському боксі Вайт виграв поєдинок у Джошуа за очками, відправивши в нокдаун по ходу бою.
Нагадаємо, Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі.