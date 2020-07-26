Усик: Хочу розвивати бокс в Україні

Український боксер Олександр Усик створив промоутерську компанію Usyk 17 для розвитку професійного боксу в Україні.

Про це заявив сам боксер.

"Ми вирішили створити свою промоутерську компанію, щоб розвивати професійний бокс в Україні. Для того, щоб молодим хлопцям не потрібно було їхати в інші країни, а починати свій шлях тут, а вже потім їхати в Америку, Англію і інші країни", - сказав Усик.