Джерело - IFL TV.
Бій Олександр Усик - Дерек Чісора повинен відбутися у жовтні 2020 року.
Про це заявив менеджер британця Девід Хей.
"Дивимося в сторону жовтня, це реалістичний варіант. Подивимося, як 22-го серпня пройде бій Вайт - Повєткін, а потім будемо дивитися. Десь 6 тижнів після цього бою - і потрібно проводити поєдинок Чісора - Усик.
Так що десь жовтень, якщо все буде нормально, якщо не трапиться другої хвилі коронавірусу або ще чогось. До офіційного оголошення ще мінімум кілька тижнів, багато факторів", - сказав Хей.
Спочатку бій повинен був відбутися в травні.
Раніше, Чісора заявляв, що не зможе битися з Усиком без глядачів.