Бій Олександр Усик - Дерек Чісора повинен відбутися у жовтні 2020 року.

Про це заявив менеджер британця Девід Хей.

"Дивимося в сторону жовтня, це реалістичний варіант. Подивимося, як 22-го серпня пройде бій Вайт - Повєткін, а потім будемо дивитися. Десь 6 тижнів після цього бою - і потрібно проводити поєдинок Чісора - Усик.

Так що десь жовтень, якщо все буде нормально, якщо не трапиться другої хвилі коронавірусу або ще чогось. До офіційного оголошення ще мінімум кілька тижнів, багато факторів", - сказав Хей.