Гассієв: Ф'юрі переграє Джошуа однією лівою

Чемпіон за версією WBC Тайсон Ф'юрі з легкістю отримає перемогу над володарем титулів WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа.

Про це заявив боксер Мурат Гассієв.

"Тайсон Ф'юрі номер один, Деонтей Вайлдер номер два, Ентоні Джошуа номер три.

Чи є шанси у Вайлдера і Джошуа скинути Ф'юрі? Немає ніяких. 10 боїв з 10 Ф'юрі буде їх виносити. Тайсон просто хороший. Думаю, Джошуа він переграє однією лівою, навіть праву не включатиме. Це - моя думка, кожен думає по-різному. Єдиний варіант - размахайка Вайлдера, але там все було зрозуміло ще в другому бою", - сказав Гассієв.