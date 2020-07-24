Гассієв відреагував на реванш з Усиком

Для російського боксера Мурата Гассієва поєдинок із Олександром Усиком не є пріоритетним боєм.

Про це розповів сам боксер.

"Тема реваншу зараз на 100% забута. Моя головна мета - повернутися на ринг, і абсолютно не важливо, з яким суперником.

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Люди постійно будуть щось говорити. Мене більше турбує те, що вони вважають, що мені потрібно зав'язувати. Що я старий, мовляв, мій час минув. Хоча мені ніби всього 26 років ... Куди мій час минув? Але на це не потрібно звертати увагу. Зараз головне завдання - тренуватися і провести хоча б один бій у 2020 році", - відзначив Гассієв.