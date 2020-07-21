Джерело - Чемпіон.

21 липня 2018 року - історичний день для вітчизняного боксу. Олександр Усик у фіналі серії WBSS впевнено переміг росіянин Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Бій пройшов за величезної переваги українського боксера та як наслідок, усі судді віддали перевагу Усику - 120:108, 119-109, 119-109. Разом з титулом абсолютного чемпіона світу, Усик завоював Кубок Мохаммеда Алі.

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