Джерело - Чемпіон.
21 липня 2018 року - історичний день для вітчизняного боксу. Олександр Усик у фіналі серії WBSS впевнено переміг росіянин Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.
Бій пройшов за величезної переваги українського боксера та як наслідок, усі судді віддали перевагу Усику - 120:108, 119-109, 119-109. Разом з титулом абсолютного чемпіона світу, Усик завоював Кубок Мохаммеда Алі.
Your Ali Trophy winner, @usykaa, in beautiful slo-motion! #UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/cNAzFz3WYW— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 21, 2018
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