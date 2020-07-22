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Ковальов завершить кар'єру через два бої

Сьогодні 17:25 987 0
Боксер анонсував вихід на ринг
Ковальов завершить кар'єру через два бої
#Ковальов

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов планує провести ще два бої.

Про це заявив сам боксер.

"Ще два бої за контрактом! Так що допрацюю їх до переможного і досить. Чекаю сам з нетерпінням виходу в ринг, але Golden Boy Promotions поки не проведе бій Канело – Сондерс, ніяких інших боїв не робитиме", - зазначив Ковальов.

Ковальов в останньому бою в листопаді минулого року нокаутом програв Саулю Альваресу і розлучився з титулом WBO в напівважкій вазі.

37-річний росіянин за два останні роки двічі опинявся в нокауті. За всю попередню кар'єру в нього тільки одна дострокова поразка – в 2017-му році в реванші з Андре Вордом.

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