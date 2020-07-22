Едді Гірн прокоментував наступний бій Ентоні Джошуа

Наступний бій чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва відбудеться восени на арені O2 у Лондоні за присутності глядачів.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми наполегливо працюємо, щоб повернути глядачів вже в жовтні. Але головна умова - дотримання соціальної дистанції. Думаю, що в листопаді чи грудні ми знайдемо спосіб частково заповнити арену O2 в Лондоні. Ця локація була б ідеальною для поєдинку такого рівня. Якщо чесно, ми розглядаємо відразу кілька варіантів. Бій може відбутися і не на O2, але найголовніше - провести поєдинок з глядачами. Просто потрібно створити правильні умови" – розповів Гірн.

Раніше, поєдинок Джошуа - Пулєв мав відбутися в Лондоні 20 червня, однак був перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Арум заявляв, що Пулєв може нокаутувати Джошуа.