 Гірн назвав місце та дату наступного бою Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн назвав місце та дату наступного бою Джошуа

Сьогодні 15:26 559 0
Едді Гірн прокоментував наступний бій Ентоні Джошуа
Гірн назвав місце та дату наступного бою Джошуа
#Джошуа, #Пулєв, #Гірн

Джерело - espreso.tv.

Наступний бій чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF  Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва відбудеться восени на арені O2 у Лондоні за присутності глядачів.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми наполегливо працюємо, щоб повернути глядачів вже в жовтні. Але головна умова - дотримання соціальної дистанції. Думаю, що в листопаді чи грудні ми знайдемо спосіб частково заповнити арену O2 в Лондоні. Ця локація була б ідеальною для поєдинку такого рівня.

Якщо чесно, ми розглядаємо відразу кілька варіантів. Бій може відбутися і не на O2, але найголовніше - провести поєдинок з глядачами. Просто потрібно створити правильні умови" – розповів Гірн.

Раніше, поєдинок Джошуа - Пулєв мав відбутися в Лондоні 20 червня, однак був перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Арум заявляв, що Пулєв може нокаутувати Джошуа.

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