Чемпіон WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа після завершення пандемії коронавірусу може програти 39-річному болгарину Кубрату Пулєву.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Джошуа проти Ф'юрі? До кінця року у Джошуа буде бій з моїм хлопцем Кубратом Пулєвим – дуже сильним болгарином. А у Тайсона намічається третій бій з Деонтеєм Уайлдером, і це непростий бій.

Якщо вони пройдуть через ці бої, чому б нам не зібратися разом і не укласти угоду на два поєдинки між Ф'юрі і Джошуа?

У Джошуа слабке підборіддя. І якщо його відправив в нокаут безударний Енді Руїс ... Пулєв може виграти нокаутом", - заявив Арум.