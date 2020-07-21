 Тайсон може зустрітися з колишнім чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях | Бокс | Champion.com.ua
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Тайсон може зустрітися з колишнім чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях

Вчора 22:40 1096 0
Легендарний боксер може битися з серйозним суперником в солідному віці
Тайсон може зустрітися з колишнім чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях
#Тайсон

Джерело - iSport.ua.

Колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон може повернутися в ринг поєдинком проти колишнього власника поясів в чотирьох вагових категоріях Роя Джонса-молодшого.

Про це повідомляє Sports.ru.

Американські боксери вже домовилися щодо контрактів, а про бій оголосять до кінця тижня.

За попередньою інформацією, поєдинок повинен пройти в Сполучених Штатах Америки у вересні в форматі 8 раундів.

Рой Джонс-молодший виступав з 1989 по 2018 рік включно. За цей час він був чемпіоном у середній, другий середньої, напівважкій і у важкій категорії. Майк Тайсон вигравав титули лише в супертяжах і проводив бої з 1985 по 2005 рік.

Раніше, Тайсон зробив тест на етнічну приналежність.

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