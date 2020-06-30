Мартінес замість бою з Далакяном отримав іншого суперника

Matchroom Boxing повертається в США шоу з двома чемпіонськими боями

Промоутерська компанія Едді Гірна Matchroom Boxing оголосила про проведення першого шоу в США після пандемії коронавірусу.

Про це заявила прес-служба компанії.

Едді Гірн запланував вечір боксу в місті Талса в Оклахомі. Його очолять два чемпіонські бої.

У головному поєдинку вечора боксу чемпіон WBC в найлегшій вазі Хуліо Сезар Мартінес (16-1, 12 КО) проведе захист свого титулу проти пуерториканця Маквільямса Арройо.

Раніше повідомлялося, що Мартінес проведе об'єднавчий бій з українським чемпіоном WBA Артемом Далакяном, але, мабуть, цей бій поки що відкладено.

У ще одному поєдинку вечора абсолютна чемпіонка світу в напівсередній вазі Сесілія Брекхус (36-0, 9 КО) зустрінеться з чемпіонкою світу в першій напівсередній вазі Джесікою Маккаскілл. Для Брекхус це буде рекордна 26-я захист свого титулу в напівсередній вазі, який вона завоювала в 2009 році.