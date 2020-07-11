Команди Берінчика та Таго розпочали переговори стосовно поєдинку

Команди Дениса Берінчика та Емануеля Таго розпочали переговори стосовно поєдинку за право стати офіційним претендентом на титул Чемпіона світу WBO у легкій вазі.

Про це повідомляє сайт boxingscene.com.

Це стало можливим після того, як Раян Гарсіа зняв свою кандидатуру. І за правилами Всесвітньої боксерської організації наступні два претендента мають розпочати діалог. Наразі, представник Гани Емануель Таго (31-1, 15 KO) посідає третю сходинку рейтингу, в той час як Денис Берінчик займає четверту позицію.

"Після того, як Райан Гарсія офіційно відмовився від боротьби з Таго листом до WBO від його промоутерської компанії Golden Boy Promotions, ми вже розпочали переговори з командою Дениса Берінчика", - розповів BoxingScene менеджер Таго Пітер Кан. - Олександр Красюк виявив велику зацікавленість у тому, щоб цей бій відбувся".

"Якщо є можливість поборотися за титул, Берінчик не вагається з цього приводу", - відмітив Олександр Красюк. - Він готовий, і має велике бажання це зробити. Я поінформував президента WBO Пако Валкарселя, що Денис готовий прийняти виклик. І ми вже мали розмову з Пітером Каном і домовилися публічно оголосити, що обидва боксери готові прийняти цей бій. Ми сподіваємося на офіційне рішення WBO".