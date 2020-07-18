Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя готується до повернення на ринг.

Про це розповів сам боксер.

"Єдина людина, яка здатна мене тренувати - це Флойд Мейвезер-старший. Зараз я працюю з невеликою командою, яка стежить за моїм організмом. В найближчому майбутньому я планую спарингувати в боксерському таборі.

Наступний етап - бійці ТОП-рівня. До вересня я планую проводити спаринги з 12 раундів на постійній основі. Думаю, що вже восени я прийму рішення про повноцінне повернення на ринг на початку 2021 року", - розповів Де Ла Хойя.