Кроуфорд готовий провести бій з Портером

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренс Кроуфорд готовий вийти в ринг проти свого друга Шона Портера.

Про це заявив сам боксер.

"Це хороший бій, і якщо Шон цього хоче, то ми могли б все обговорити і влаштувати його. Я ніколи не відхиляв пропозицій і нікого не уникав. Я не маю наміру зупинятися. Я завжди за те, щоб роздобути інші титули і стати абсолютним чемпіоном.

Ми з Шоном хороші друзі і до поразки Ерролу Спенсу він ніколи не говорив про можливість об'єднати титули в бою зі мною. Але дружба не має значення, адже ми всі повинні боксувати один з одним. Я з усіма хочу боксувати", - сказав Кроуфорд.