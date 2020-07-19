Чарло викликав на бій Оскара Де Ла Хойю

Чемпіон вже хоче битися з легендою

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в середній вазі за версією WBC Джермелл Чарло викликав на бій легенду світового боксу, мексиканця Оскара Де Ла Хойю.

Про це заявив сам боксер.

"Оскар Де Ла Хойя, я не хочу лякати тебе або намагатися зупинити. Давай, ти ще не стикався з цією ерою. Ти сказав про першу середню вагу, тому що знаєш, що я - король. Зробимо це" – написав Чарло.

ODH, I won’t scare you or try to make you stop, com on, You ain’t been touched by this era, You said 154, cuz you know i’m King, Let’s go



RT @OscarDeLaHoya: I can do some damage in the 154-pound weight class. #FBF #TheComeBack #Training #GoldenBoy pic.twitter.com/7YEagrgWEN — JERMELL CHARLO (@TwinCharlo) July 18, 2020

Раніше повідомлялося, що Де Ла Хойя збирається повернутися у бокс.