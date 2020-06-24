Золотий хлопчик був чемпіоном світу у шести вагових категоріях

47-річний американський боксер Оскар Де Ла Хойя, відомий під прізвиськом "Золотий хлопчик" збирається повернутися у бокс заради великого бою проти бійця високого рівня у ваговій категорії 160 фунтів.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Американець, який був чемпіоном світу в шести вагових категоріях, розповів, що остаточне рішення прийме, коли побачить, як у ринзі виглядає 54-річний Майк Тайсон, екс-чемпіон в суперважкій вазі, який готується до повернення у бокс.

Тайсон вразив шанувальників боксу відеороликами своїх тренувань, і, мабуть, Де Ла Хойя отримав мотивацію, спостерігаючи за ним. Оскар каже, що планує перевірити, як рефлекси Залізного Майка Тайсона виглядатимуть у його виставковому матчі, а потім й сам прийме рішення про свою власну кар'єру.

Минуло 12 років з того часу, як Де Ла Хойя останній раз бився у рингу, програвши Менні Пакьяо достроково в 8-му раунді (6 грудня 2008 року). Перед тим боєм де Ла Хойя сильно зганяв вагу, спустившись на категорію нижче, з 154 до 145 фунтів, і він був схожий на "живого зомбі".

Раніше, Де Ла Хойя включив Ломаченка до трійки найкращих боксерів світу.